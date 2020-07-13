Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин предложил определить задачи на ближайшее десятилетие
Мир
Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрела со стороны Азербайджана
Мир
Дуда побеждает на выборах президента Польши
Общество
Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве
Общество
В горах Крыма спасли группу туристов

Дуда побеждает на выборах президента Польши

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Об этом 13 июля сообщил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.

«Пока не поступило 9 протоколов. Данные протоколов 27 222 округов, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за Рафала Тшасковского — 48,79%», — передает «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что экзитпол показал победу Дуды на президентских выборах с отрывом 0,8%.

Второй тур выборов президента Польша состоялся 12 июля. Первый тур прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020