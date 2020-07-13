Дуда побеждает на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Об этом 13 июля сообщил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.

«Пока не поступило 9 протоколов. Данные протоколов 27 222 округов, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за Рафала Тшасковского — 48,79%», — передает «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что экзитпол показал победу Дуды на президентских выборах с отрывом 0,8%.

Второй тур выборов президента Польша состоялся 12 июля. Первый тур прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.