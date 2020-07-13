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Китай выявил за сутки восемь ввозных случаев COVID-19

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Фото: Global Look Press/Zhang Chenlin/XinHua
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За последние сутки на территории материкового Китая выявлено восемь ввозных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

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Уточняется, что четыре таких случая зафиксированы в автономном в северном районе Внутренняя Монголия, два — в южной провинции Гуандун и по одному на востоке Китая — в Шанхае и провинции Шаньдун.

Кроме того, среди приезжих обнаружены шесть бессимптомных носителей инфекции.

В течение прошедших суток из больниц выписаны 14 пациентов, ни один житель с COVID-19 не умер.

С начала пандемии в стране выявлено 83 602 случаев коронавируса, скончались 4634 человека, выздоровели — 78 648.

12 июля стало известно, что карантинная служба шанхайского порта зафиксировала COVID-19 в активной форме у двоих россиян — членов экипажа одного из судов, они были госпитализированы.

Накануне Управление гражданской авиации КНР запретило авиакомпании Air China на неделю выполнять рейс Москва–Пекин из-за случаев коронавируса.

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