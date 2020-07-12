У двух российских моряков в Шанхае выявили коронавирус

Карантинная служба шанхайского порта зафиксировала COVID-19 в активной форме у двоих россиян — членов экипажа одного из судов, они госпитализированы. Об этом 12 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Название корабля не приводится. Однако отмечается, что российские моряки вылетели из Москвы 28 июня, а прибыли в Шанхай 9 июля.

После обнаружения коронавирусной инфекции на борту судна 19 членов экипажа были изолированы, за их состоянием будут наблюдать медики.

Всего в Шанхае к 12 июля зафиксировано 724 случаев COVID-19, из них 382 ввозных, пишет агентство. Скончались семь человек.

10 июля Управление гражданской авиации КНР запретило авиакомпании Air China на неделю выполнять рейс Москва–Пекин из-за случаев коронавируса.