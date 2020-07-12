Прямой эфир

У двух российских моряков в Шанхае выявили коронавирус

0
Фото: ТАСС/Светлана Майорова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карантинная служба шанхайского порта зафиксировала COVID-19 в активной форме у двоих россиян — членов экипажа одного из судов, они госпитализированы. Об этом 12 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Второй вдруг: откуда в Пекине вновь появился коронавирус
И почему китайцы резко отказались от семги

Название корабля не приводится. Однако отмечается, что российские моряки вылетели из Москвы 28 июня, а прибыли в Шанхай 9 июля.

После обнаружения коронавирусной инфекции на борту судна 19 членов экипажа были изолированы, за их состоянием будут наблюдать медики.

Всего в Шанхае к 12 июля зафиксировано 724 случаев COVID-19, из них 382 ввозных, пишет агентство. Скончались семь человек.

10 июля Управление гражданской авиации КНР запретило авиакомпании Air China на неделю выполнять рейс Москва–Пекин из-за случаев коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020