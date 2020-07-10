В КНР на неделю запретили рейс Air Chinа Москва-Пекин из-за случаев COVID-19

Управление гражданской авиации КНР запретило авиакомпании Air China на неделю выполнять рейс Москва-Пекин из-за случаев COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 июля.

«Управление гражданской авиации приняло решение приостановить работу Air China CA910 (Москва — Пекин, первая точка въезда — Шэньян) на 1 неделю с 13 июля», — говорится в заявлении.

Такое решение продиктовано тем, что 4 июля более пяти пассажиров рейса СА910 были с положительным тестом на COVID-19.

Накануне стало известно о предложении Роспотребнадзора по возобновлению авиасообщения с 13 странами. В этом списке фигурировал в том числе и Китай.

В МИД КНР в начале июня заявили, что строгое соблюдение санитарных требований и стабилизация эпидемиологической обстановки в мире — это ключевые условия для полного восстановления транспортного сообщения с Россией.

С 8 июня иностранные компании могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов при строгом соблюдении мер по профилактике распространения коронавируса. Если на протяжении трех недель подряд на рейсах авиакомпании не будет выявлено ни одного случая заболевания, то ей разрешает выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Вместе с тем, если на маршруте число инфицированных пассажиров достигнет пяти, то авиакомпании придется на неделю приостановить полеты, если 10 — на четыре недели.