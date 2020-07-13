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В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии

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Фото: TASS/EPA/Erdem Sahin
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Президент торгово-промышленной палаты греческого города Пирей Василис Коркидис призвал бойкотировать турецкие товары из-за ситуации вокруг собора Святой Софии. Об этом 12 июля сообщает газета Naftemporiki.

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«Независимо от официальной позиции нашей страны <...> я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты», — заявил Коркидис.

Он также предложил греческим властям обратиться к ЕС с просьбой ввести торговые санкции против Турции, при этом отметив, что контрмеры могут нанести значительный ущерб экономике Греции.

«Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?» — подчеркнул глава ТПП.

Ранее официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас объявил, что Афины будут добиваться введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС из-за смены музейного статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

Указ о превращении собора Святой Софии в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.

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