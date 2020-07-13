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Пушков уличил Ницой в создании выдуманной истории Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков напомнил украинским националистам, в том числе писательнице-русофобке Ларисе Ницой о роли русского языка в формировании Украины.

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В своем Twitter 12 июля сенатор прокомментировал пост бывшего украинского премьера Николая Азарова. Тот раскритиковал Ницой, заявившую, что русский язык исторически не свойственен Украине, а был навязан «кровью, танками и террором». Азаров напомнил, что русский – язык медиков, инженеров, строителей, которые создавали Украину.

«Эта националистка пытается создать выдуманную историю Украины. Русский язык был естественным для большей части нынешней ее территории. Навязывают там сейчас как раз украинский. Если же свести Украину к территории, где говорили на украинском, то и половины от неё не останется», — подчеркнул Пушков.

В мае Лариса Ницой разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке «психологической травмой».

Ранее Николай Азаров и Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.

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