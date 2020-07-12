В Атланте застрелили рэпера Lil Marlo

Американский рэп-исполнитель Lil Marlo был застрелен в Атланте (штат Джорджия), пишет TMZ в воскресенье, 12 июля.

В правоохранительных органах рассказали, что получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали в центре города. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 30-летнего исполнителя.

Следствие полагает, что убийство было запланированным и музыкант был застрелен, когда находился за рулем автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Lil Marlo прославился благодаря композициям «1st N 3rd», «F**ckem» и «The 9 + Z6ne», являлся участником лейбла Quality Control. У музыканта остались сын и дочь.