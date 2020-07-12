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В Москве за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В столице за последние сутки умерли 25 человек с подтвержденным COVID-19, сообщили в воскресенье, 12 июля, в оперативном штабе.

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«В Москве скончались 25 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Таким образом, общее количество жертв заболевания в столице выросло до 4168.

Ранее в этот день заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что еще 465 человек вылечились от коронавируса в столице за последние сутки, всего в городе выздоровели более 164,5 тыс. пациентов.

При этом 12 июля в оперштабе рассказали, что в столице доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными месяц назад.

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