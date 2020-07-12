Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 164,5 тыс

Еще 465 человек вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, всего выздоровели более 164,5 тыс пациентов. Об этом 12 июля заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560», — рассказала она.

Накануне в штабе сообщили, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в столице за месяц сократилось более чем в два раза.

Ранее, 10 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшее время не ожидается вторая волна коронавируса. Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений.

По данным на 11 июля, в России с начала пандемии число выявленных случаев коронавируса достигло 720 547, из них выздоровели 497 446 человек, скончались — 11 205.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.