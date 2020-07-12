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В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых заболевших за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными месяц назад. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Так, за последние сутки в Москве зафиксировали 679 новых случаев. При этом число случаев за неделю на 59% меньше, чем месяц назад, и на 89% меньше, чем два месяца назад.

Среди новых заболевших 46,5% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 12,7% — от 66 до 79 лет.

Ранее, 12 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что еще 465 человек вылечились от коронавируса в столице за последние сутки, всего в городе выздоровели более 164,5 тыс. пациентов с диагностированным коронавирусом.

Всего в России, по данным на 12 июля, от инфекции вылечился 501 061 человек. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 727 162.

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