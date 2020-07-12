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Вагоны с рудой сошли с рельсов в Тульской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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15 вагонов руды сошли с рельсов в Тульской области. Об этом рассказал представитель региональных экстренных служб в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел на перегоне Щекино–Лазарево. С рельсов сошли вагоны с хвоста поезда, передает «РИА Новости».

В результате происшествия никто не пострадал, но сбилось железнодорожное движение: задерживается на пять часов один пассажирский поезд.

В апреле в Омске с рельсов сошли восемь цистерн. Они были пусты, поэтому экологическая ситуация не нарушена. Пострадавших не было, на поездах инцидент не сказался.

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