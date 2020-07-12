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Папа римский оценил изменение статуса собора Святой Софии

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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
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Папа римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг собора Святой Софии, которому по решению властей Турции будет присвоен статус мечети. Об этом сообщает 12 июля издание ADNkronos.

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«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень скорблю», — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, было отменено решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса.

В ходе своего обращения 10 июля он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны и подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. При этом в стране 435 церквей и синагог, что указывает на уважение к разнообразным религиозным взглядам, заверил президент. Позднее Эрдоган также заявил, что мнение других государств не повлияет на превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, пишет «Газета.ру».

Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.

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