Папа римский оценил изменение статуса собора Святой Софии
Папа римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг собора Святой Софии, которому по решению властей Турции будет присвоен статус мечети. Об этом сообщает 12 июля издание ADNkronos.
«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень скорблю», — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, было отменено решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса.
В ходе своего обращения 10 июля он призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны и подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. При этом в стране 435 церквей и синагог, что указывает на уважение к разнообразным религиозным взглядам, заверил президент. Позднее Эрдоган также заявил, что мнение других государств не повлияет на превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, пишет «Газета.ру».
Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.
Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.