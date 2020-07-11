Митрополит Иларион назвал новый статус Айя-Софии «пощечиной христианству»

Превращение собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле в мечеть — это «пощечина всему мировому христианству», заявил ТАСС 11 июля председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации», — сказал митрополит.

Он добавил, что политическая конъюнктура взяла верх над уважением к иным религиозным традициям и это решение турецких властей «не может не разочаровывать», потому что собор Святой Софии является «храмом-символом» для всех христиан и никак иначе воспринимать ее они не смогут.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, было отменено решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

В Греции пообещали ответить санкциями на решение Турции о смене статуса собора.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.