Онищенко назвал безопасную страну для путешествий в условиях пандемии

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что Китай на данный момент является наиболее безопасной страной для туристов.

«В нем ниже всех заболеваемость [по коронавирусу] — 5,8 человека на 1000 населения», — отметил он в беседе с порталом Ura.ru.

По его словам, в Индии также наблюдается низкая заболеваемость COVID-19, однако там уровень здравоохранения ниже, поэтому лететь туда не стоит.

Онищенко уверен, что отпуск можно проводить и в европейских странах, однако нужно учитывать статистику каждой отдельной страны. Например, в Испании заболеваемость выше, чем в России, а в Италии — ниже, пояснил депутат. Также, он добавил, что Франция становится все более безопасной для путешествий.

10 июля стало известно, что Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами.

По данным ВОЗ, к 12 июля в мире зафиксировано 12,3 млн случаев коронавирурсной инфекции, скончались 556 тыс. человек. При этом накануне организация зарегистрировала рекордный показатель суточного прироста.