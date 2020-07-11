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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

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Фото: TASS/EPA
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рекордные 228 102 случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные организации от 10 июля.

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Больше всего заболевших выявлено в Соединенных Штатах, там положительные результаты тестирования получили 64 630 жителей. На втором месте Бразилия (44 571), на третьем — Индия (26 506).

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 12,1 млн случаев COVID-19, жертвами заболевания стали 551 тыс. человек.

7 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пика заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, организация почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.

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