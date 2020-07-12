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Врач рассказала об опасности употребления кофе в жаркую погоду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik, опубликованном 12 июля, рассказала об особенностях кофе, которые следует учитывать при употреблении напитка в жаркую погоду.

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Так, по словам Ярцевой, кофе ускоряет выведение жидкости из организма, что грозит обезвоживанием в жаркую погоду. В связи с этим нужно до или после приема напитка выпить стакан воды, а также следить за своим самочувствием в течение дня.

Тем, кто занимается активным физическим трудом, количество кофе в жаркую погоду следует ограничить.

«Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день», — отметила Ярцева.

При этом разницы между холодным и горячим кофе нет, подчеркнула врач, поскольку действующим веществом напитка является кофеин. Также Ярцева порекомендовала пить не больше трех чашек напитка в день, поскольку именно это количество человек может восполнить жидкостью без вреда для здоровья.

В мае врач-невролог упомянул кофе в качестве одного из самых популярных средств лечения головной боли. В частности, этот напиток может улучшить ситуацию на фоне пониженного давления.

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