Эксперты оценили версию Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Выводы Генпрокуратуры УРФО о том, что причиной гибели девяти туристов под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и плохая видимость, логичны.

Такое мнение выразили тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, а также заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

11 июля Генпрокуратура опубликовала итоговый отчет о причинах таинственной гибели туристов. Представитель ведомства Андрей Курьянов отметил, что туристы покинули палатки и ушли на расстояние 50 м в сторону каменной гряды, чтобы спастись от лавины. Однако из-за плохой видимости (не более 16 м) не смогли вернуться в палатку и замерзли, так как температура была ниже 40 градусов мороза.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — согласился с выводами специалистов Киселев.

По его словам, без приборов GPS в условиях плохой видимости в горах трудно найти палатку даже на расстоянии 3-4 метров. А лавина стала дополнительным шоковым состоянием, которые привело к дезориентации.

Киселев добавил, что группа Дятлова совершила ошибку, выбрав местом ночлега лавиноопасную зону, пишет РБК.

Спасатель Александр Гофштейн также счел логичной версию о лавине, но отметил, что остальные аспекты гибели туристов – спорные и зиждятся на догадках.

Группа Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятков метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными.

Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.

11 июля стало известно, что в Екатеринбурге в возрасте 84 лет умер Михаил Шаравин, который в феврале 1959 года обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова.