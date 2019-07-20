Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии». Такую версию выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, сообщает Ura.ru.

По его словам, при этой болезни сознание людей на какое-то время отключается от реального восприятия окружающего. В этот момент больные слышат голоса, видят ангелов или прекрасные женские лица, стремятся уйти на Север, становясь нечувствительными к холоду и боли.

Исследователь пояснил, что таким образом на людей действует космическое излучение, которое возле полюсов гораздо агрессивнее, поскольку магнитное поле Земли там слабее. Это состояние может продолжаться довольно долго. Больной приходит в себя неожиданно и ничего из случившегося с ним не помнит.

Мехоношин уточнил, что именно «полярная истерия» объясняет, почему члены группы Дятлова покинули свои палатки, вещи и устремились в долину на север, передает «Газета.ру».

Гибель тургруппы Дятлова — событие, произошедшее предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, когда при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.

Ранее 29 марта прокуратура провела эксперимент, в ходе которого были восстановлены последние часы жизни группы Дятлова.