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Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета, которые в 2015 году начали изучать обстоятельства гибели туристов.

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Как пишет «Газета.ру», следователи описали ход событий, приведших к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области. По версии ведомства, первая группа туристов погибла у костра без одежды и еды, не имея физических возможностей поддерживать огонь.

Группа, возглавляемая самим Дятловым, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, а третья группа в поисках «более надежного убежища» добралась до перешейка и провалились под снег.

Следователи пришли к выводу, что уровень подготовки группы был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода. Кроме того, у туристов не было необходимого для маршрута снаряжения и полноценной карты местности. Главной ошибкой тургруппы признана ночевка на склоне горы во время сильного снегопада.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен нашли тела девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились туда в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы.

В живых остался только один человек — он сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия. Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссора между туристами и др.

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