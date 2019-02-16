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Исследователи из Швеции выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

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Участники шведской экспедиции, отправившиеся на перевал Дятлова, предположили, что причиной гибели тургруппы стали погодные условия. Об этом 16 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Aftonbladet.

Перевал загадок
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Исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Линчепинга рассказали, что дорога на перевале отнимает много сил, а температура воздуха опускается до минут 50 градусов, из-за чего еда в палатке превращается в куски льда.

Они отмечают, что травмы, обнаруженные у погибших, имеют естественные причины, например, давление толстого слоя снега. При этом, шведы признались, что некоторые детали смерти все-таки не могут быть объяснены погодными условиями — повреждения черепа и повышенная радиоактивность на одежде.

Исследователи отвергли версии, согласны которым гибель молодых людей могла наступить из-за лавины, аномальных явлений либо военных испытаний.

Последней версии придерживается эксперт-криминалист Владимир Анкудинов. Свое объяснение гибели группы Дятлова он дал 1 февраля.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен (на языке манси означает «гора мертвецов») нашли тела девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились туда в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова.

По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы.

В живых остался только один человек — он сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия. Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссора между туристами и др.

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