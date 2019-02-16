Исследователи из Швеции выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции, отправившиеся на перевал Дятлова, предположили, что причиной гибели тургруппы стали погодные условия. Об этом 16 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Aftonbladet.

Исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Линчепинга рассказали, что дорога на перевале отнимает много сил, а температура воздуха опускается до минут 50 градусов, из-за чего еда в палатке превращается в куски льда.

Они отмечают, что травмы, обнаруженные у погибших, имеют естественные причины, например, давление толстого слоя снега. При этом, шведы признались, что некоторые детали смерти все-таки не могут быть объяснены погодными условиями — повреждения черепа и повышенная радиоактивность на одежде.

Исследователи отвергли версии, согласны которым гибель молодых людей могла наступить из-за лавины, аномальных явлений либо военных испытаний.

Последней версии придерживается эксперт-криминалист Владимир Анкудинов. Свое объяснение гибели группы Дятлова он дал 1 февраля.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен (на языке манси означает «гора мертвецов») нашли тела девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились туда в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова.

По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы.

В живых остался только один человек — он сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия. Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссора между туристами и др.