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Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист
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Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист

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Фото: kino-teatr.ru
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В Екатеринбурге в возрасте 84 лет умер Михаил Шаравин, который в феврале 1959 года вместе с другим туристом Борисом Слобцовым обнаружил палатку пропавшей группы Игоря Дятлова. Об этом в субботу, 11 июля, Ura.ru сообщили в фонде памяти группы Дятлова.

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Прощание состоялось 8 июля, рассказал руководитель фонда Юрий Кунцевич. Информации о месте погребения пока нет.

Шаравин участвовал в поисках пропавших туристов с 26 февраля по 4 марта 1959 года, в ходе которых и нашел брошенную людьми палатку. Также с участием Шаравина были обнаружены первые пять тел погибших.

Позже Шаравин был активным участником дятловского движения, он отстаивал версию о том, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа.

Ранее 11 июля управление Генпрокуратуры в УрФО объявило, что причиной гибели группы на перевале стала снежная лавина. По официальной версии, молодые люди из группы Игоря Дятлова покинули палатки через разрезы в снежный буран, ушли на расстояние 50 м к каменной гряде, потом не смогли найти свои палатки — видимость была около 16 м. Туристы пытались разжечь костер, но не успели, так как при температуре –40 градусов они быстро замерзли.

Гибель тургруппы Дятлова — событие, произошедшее, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, когда при невыясненных до конца обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.

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