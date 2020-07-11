Генпрокуратура УрФО назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова

Снежную лавину назвали причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Об этом журналистам 11 июля сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что молодые люди из группы Игоря Дятлова покинули палатки через разрезы в снежный буран, ушли на расстояние 50 м к каменной гряде, потом не смогли найти свои палатки — видимость была около 16 м. Туристы пытались разжечь костер, но не успели, они замерзли — температура была около –40...–45 градусов.

По словам специалистов, эксперимент показал, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если известно верное направление.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заключил Курьяков.

В феврале прошлого года Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось расследованием спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось о проведении нескольких экспертиз на месте гибели туристов с участием специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

Ранее среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии». Криминальные версии специалисты не озвучивали, так как в пользу их не было найдено ни одного доказательства.

Гибель тургруппы Дятлова — событие, произошедшее предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, когда при невыясненных до конца обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.