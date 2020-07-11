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Названа предварительная причина смерти хоккеиста команды «Южный Урал»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий мог скончаться от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Оренбургской области.

Следствие назначило медицинскую экспертизу и допросило нескольких человек, передает ТАСС.

10 июля гендиректор клуба «Южный Урал» Олег Пивунов заявил, что Крутий был здоров, никаких отклонений у него не выявляли. Он также отметил, что хоккеист сдавал анализ на коронавирус вместе со всей командой, и результат был отрицательный. Смерть 23-летнего игрока стала полной неожиданностью, отметил Пивунов.

О смерти молодого спортсмена 10 июля сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Как стало известно, после того как ему стало плохо, врач хоккейного клуба оказал игроку первую медицинскую помощь. Затем скорая доставила его в реанимацию, где он позднее скончался.

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