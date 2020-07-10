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В «Южном Урале» рассказали о здоровье умершего хоккеиста Крутия

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Скончавшийся в возрасте 23 лет нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» (Орск) Павел Крутий был здоров, и никаких отклонений у него не выявляли. Его смерть стала полной неожиданностью. Такое заявление сделал в пятницу, 10 июля, генеральный директор клуба Олег Пивунов.

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Топ-менеджер отметил, что клуб окажет семье Крутия всю необходимую поддержку.

«Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошел медицинское обследование был полностью здоров по всем показателям. Ничего не предвещало такого. Он сдал тест на коронавирус, как и вся команда, положительных результатов ни у кого не было», — цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что хоккеисту стало плохо во время утренней пробежки. Причем по его словам, сильных нагрузок никто не делал, так как это был первый день сборов. Температура воздуха во время тренировки была нормальная для региона — 25 градусов тепла.

О смерти молодого спортсмена ранее в пятницу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Как стало известно, после того как ему стало плохо, врач хоккейного клуба оказал игроку первую медицинскую помощь. Затем «скорая» доставила его в реанимацию, где он позднее скончался.

Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

На сайте «Южного Урала» указано, что нападающий учился в хоккейной школе «Амур» в Хабаровске. Ранее выступал за карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка».

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