Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в пятницу, 10 июля.

Спортсмену было 23 года. Сообщается, что на тренировочных сборах с командой он почувствовал себя плохо. Врач хоккейного клуба оказал игроку первую медицинскую помощь, а затем «скорая» доставила его в реанимацию, где он позднее скончался.

Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия, в связи с этой тяжелой утратой», — написала пресс-служба организации.

На сайте клуба «Южный Урал» указано, что нападающий учился в хоккейной школе «Амур» в Хабаровске. Ранее выступал за карагандинский хоккейный клуб Сарыарка.