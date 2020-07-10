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Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в пятницу, 10 июля.

Спортсмену было 23 года. Сообщается, что на тренировочных сборах с командой он почувствовал себя плохо. Врач хоккейного клуба оказал игроку первую медицинскую помощь, а затем «скорая» доставила его в реанимацию, где он позднее скончался.

Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия, в связи с этой тяжелой утратой», — написала пресс-служба организации.

На сайте клуба «Южный Урал» указано, что нападающий учился в хоккейной школе «Амур» в Хабаровске. Ранее выступал за карагандинский хоккейный клуб Сарыарка.

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