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Трамп снова призвал отобрать Пулитцеровские премии за фейки о России

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал вручение Пулитцеровских премий ряду американских СМИ, опубликовавших фейковые материалы, в том числе о «сговоре» России с талибами.

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11 июля в Twitter Трамп выразил уверенность, что престижной награды достоин скорее журналист Джон Соломон, который указал на лживость публикаций.

«Журналисты», которые их (премии) получили, были неправы. Заберите обратно Пулитцеровские награды, которые стали насмешкой», — написал Трамп.

В мае американский президент уже выражал возмущение за присуждение премии изданию The New York Times. Трамп обвинил журналистов в фальсификации статей и призвал вернуть полученные награды.

5 мая материал газеты о расследовании против российского президента Владимира Путина получила Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика».

В следующем месяце издание опубликовало статью о якобы имеющимся сговоре России и радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) против американских военных в Афганистане.

Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько военнослужащих США погибли из-за «сговора».

Россия назвала публикации полнейшей ложью и вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Белый дом также подверг материалы критике, указав, что ни разведка США, ни Пентагон, не считают данные достоверными. Опровержение опубликовали даже сами талибы.

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