«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Грозненский «Ахмат» в субботу, 11 июля, сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

На седьмой минуте «Ахмат» вывел вперед капитан команды Олег Иванов. Ответный гол забил на 22-й минуте зенитовец Себастьян Дриусси. Итоговый счет — 1:1.

Большую часть игры «Зенит» провел в меньшинстве. На 34-й минуте главный судья встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони за вторую желтую карточку. Кроме того, на 83-й минуте травму получил основной голкипер петербуржцев Андрей Лунев и его заменил Михаил Кержаков.

«Зенит» уже досрочно стал победителем «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). В следующем матче команда сыграет с «Оренбургом», пишет «Газета.ру».

«Ахмат» в следующем туре сыграет с московским «Спартаком» на выезде. Грозненцы на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, в их активе 31 очко.

Накануне гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клубу придется затянуть пояса из-за изменения финансовой ситуации в команде.