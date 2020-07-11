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«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФК «Ахмат»
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Грозненский «Ахмат» в субботу, 11 июля, сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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На седьмой минуте «Ахмат» вывел вперед капитан команды Олег Иванов. Ответный гол забил на 22-й минуте зенитовец Себастьян Дриусси. Итоговый счет — 1:1.

Большую часть игры «Зенит» провел в меньшинстве. На 34-й минуте главный судья встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони за вторую желтую карточку. Кроме того, на 83-й минуте травму получил основной голкипер петербуржцев Андрей Лунев и его заменил Михаил Кержаков.

«Зенит» уже досрочно стал победителем «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). В следующем матче команда сыграет с «Оренбургом», пишет «Газета.ру».

«Ахмат» в следующем туре сыграет с московским «Спартаком» на выезде. Грозненцы на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, в их активе 31 очко.

Накануне гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в ближайшее время клубу придется затянуть пояса из-за изменения финансовой ситуации в команде.

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