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«Зениту» вручили кубок победителя «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» после победы над «Сочи» был награжден золотыми медалями и трофеем чемпионов «Тинькофф Российской премьер-лиги», сообщается в среду, 8 июля, на сайте турнира.

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Новый трофей был вручен президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым форварду Артему Дзюбе — он был капитаном клуба в отсутствии Бранислава Ивановича, который вынужденно вернулся в Сербию.

5 июля «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и в шестой раз стал чемпионом страны.

Последнее поражение в чемпионате России «Зенит» потерпел 28 сентября в гостях от «Локомотива» (0:1), который тогда возглавлял Семин.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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