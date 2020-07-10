Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Он отметил, что предположения о том, что при текущей экономической ситуации клуб будет жить по-прежнему, являются «наивными». Однако руководство старается минимизировать потери и ведет переговоры с действующими и потенциальными спонсорами.

«Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определенные корректировки зарплат», — приводит слова Медведева «Спорт день за днем» в четверг, 9 июля.

8 июля «Зенит» после победы над «Сочи» был награжден золотыми медалями и трофеем чемпионов «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Новый трофей был вручен президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым форварду Артему Дзюбе — он был капитаном клуба в отсутствие Бранислава Ивановича, который вынужденно вернулся в Сербию.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.