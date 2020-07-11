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Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом

Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс. Об этом заявил в субботу, 11 июля, президент США Дональд Трамп.

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«Это был очередной сфабрикованный информационный вброс The New York Times. У них не было источника, они это выдумали. Фейковые новости», — написал Трамп в своем Twitter.

В этом сообщении он прикрепил ссылку на материал, в котором утверждения журналистов не подтверждаются американской разведкой.

В частности, министр обороны США Марк Эспер еще 9 июля сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.

Статья о связях России с талибами появилась в NYT 26 июня. Авторы утверждали, что представители радикального движения получают деньги за противодействие США в Афганистане.

После этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за данного «сговора».

В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что это «нелепые утверждения», а российский посол в США Анатолий Антонов назвал эти предположения о сговоре «полнейшей ложью».

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