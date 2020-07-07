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Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

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«Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе», — сообщил он.

Патрушев напомнил, что у истоков движения «Талибан» стояли США, Вашингтон в 1980-х годах в рамках «одной из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ» ради достижения своих геополитических целей потратил миллиарды долларов на поддержку афганских моджахедов, «которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе».

«Россия, напротив, никогда не сотрудничала с «Талибаном», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Он указал на то, что подобные публикации вредят восстановлению доверия между Россией и США

«Хотелось бы верить, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно подходить к своим публикациям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном», — добавил Патрушев.

Накануне официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухель Шахин заявил, что сообщения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу. Он подчеркнул, что обвинения бездоказательны.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

Американская разведка назвала подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными.

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