Прямой эфир

Талибы назвали источник сведений о «сговоре» с Россией

0
Фото: Global Look Press/ONSC/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу. Об этом 6 июля рассказал официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухель Шахин.

Афганский синдром: Трампа обвинили в предательстве интересов военных
Президента вынудили отвечать на анонимные сообщения о «заказах» на убийство американских солдат

«Эти обвинения — неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Шахина, «Талибан» ведет свое собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

В свою очередь американская разведка 29 июня назвала подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал утверждения американских СМИ, назвав их ложными. МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020