Талибы назвали источник сведений о «сговоре» с Россией

Сообщения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу. Об этом 6 июля рассказал официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухель Шахин.

«Эти обвинения — неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Шахина, «Талибан» ведет свое собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

В свою очередь американская разведка 29 июня назвала подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал утверждения американских СМИ, назвав их ложными. МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы.