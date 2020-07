Посол РФ назвал полнейшей ложью сообщения о связи России с талибами

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал полностью лживыми сообщения о сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), а также указал на отсутствие должных доказательств.

Об этом Антонов заявил в ходе организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне онлайн-дискуссии.

«Эти предположения, распространенные СМИ, это полнейшая ложь. Ни одного предметного доказательства предъявлено не было», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 8 июля.

Также он заверил, что Россия не желает победы терроризма в Афганистане.

Ранее в среду на отсутствие доказательств заявлений о связи России с талибами обратил внимание и глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT фейком, а МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.