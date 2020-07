Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных. Об этом он заявил на слушаниях в палате представителей.

«Насколько я помню, я не получал донесений, в которых содержалось слово «вознаграждение», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, если бы он получил соответствующие достоверные сведения, предпринял бы «межведомственные действия».

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT фейком, а в МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.