Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский оценил работу правительства Украины по борьбе с COVID-19
Мир
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией
Политика
Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму
Общество
В Генпрокуратуре объяснили выбор итоговой версии гибели группы Дятлова
Мир
Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом

В Генпрокуратуре объяснили выбор итоговой версии гибели группы Дятлова

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Генпрокуратуре РФ в УрФО рассмотрели девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, но в итоге выбрали как наиболее вероятную лишь одну. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Андрей Курьяков 11 июля.

Перевал загадок
Исследователи выступили с очередной версией о судьбе группы Дятлова

Представитель ведомства отметил, что в деле о гибели тургруппы под руководством Игоря Дятлова было 75 версий.

Среди них он назвал неизвестные летающие объекты, испытание ракетной техники, ядерный взрыв, сейсмические явления на Северном Урале, ураган и другие, в том числе сход снежной лавины. «Все эти версии проверили и каждой дали свою оценку», — сказал Курьяков.

Представитель прокуратуры подтвердил, что, к примеру, неизвестные летающие объекты, названные одной из возможных причин гибели туристов, были иллюзией, так как двигались по направлению ветра со скоростью ветра. Эксперты опровергли и версию, что эти объекты якобы имели отношение к ракетам: в даты похода туристов был запуск ракеты с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. Версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения — на книгах туристов, с которыми они ходили в поход, не нашли следов радиационного заражения.

Версию об урагане прокуратура рассматривала как одну из наиболее вероятных, поскольку в районе перевала Дятлова фиксировали сильные ветра до 50–70 м/с, которые, по свидетельству местных жителей, сдували людей и оленей. Однако климатологи опровергли и эту гипотезу.

Ранее в этот день Андрей Курьяков назвал снежную лавину в качестве итоговой версии следствия по делу гибели тургруппы Дятлова. Адвокат общественного Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с этой версией.

В феврале прошлого года Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось расследованием спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось о проведении нескольких экспертиз на месте гибели туристов с участием специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020