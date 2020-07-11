В Генпрокуратуре объяснили выбор итоговой версии гибели группы Дятлова

В Генпрокуратуре РФ в УрФО рассмотрели девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, но в итоге выбрали как наиболее вероятную лишь одну. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Андрей Курьяков 11 июля.

Представитель ведомства отметил, что в деле о гибели тургруппы под руководством Игоря Дятлова было 75 версий.

Среди них он назвал неизвестные летающие объекты, испытание ракетной техники, ядерный взрыв, сейсмические явления на Северном Урале, ураган и другие, в том числе сход снежной лавины. «Все эти версии проверили и каждой дали свою оценку», — сказал Курьяков.

Представитель прокуратуры подтвердил, что, к примеру, неизвестные летающие объекты, названные одной из возможных причин гибели туристов, были иллюзией, так как двигались по направлению ветра со скоростью ветра. Эксперты опровергли и версию, что эти объекты якобы имели отношение к ракетам: в даты похода туристов был запуск ракеты с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. Версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения — на книгах туристов, с которыми они ходили в поход, не нашли следов радиационного заражения.

Версию об урагане прокуратура рассматривала как одну из наиболее вероятных, поскольку в районе перевала Дятлова фиксировали сильные ветра до 50–70 м/с, которые, по свидетельству местных жителей, сдували людей и оленей. Однако климатологи опровергли и эту гипотезу.

Ранее в этот день Андрей Курьяков назвал снежную лавину в качестве итоговой версии следствия по делу гибели тургруппы Дятлова. Адвокат общественного Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с этой версией.

В феврале прошлого года Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось расследованием спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось о проведении нескольких экспертиз на месте гибели туристов с участием специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.