Адвокат не согласился с официальной версией гибели группы Дятлова

Адвокат общественного Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией управления Генпрокуратуры в УрФО о гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году. Об этом он заявил ТАСС 11 июля.

«Родственники не согласятся с этим выводом. <…> Мы всё проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло», — сказал Черноусов.

Ранее в этот день 2020 года Генпрокуратура заявила, что причина загадочной гибели группы Дятлова — это снежная лавина. Туристы покинули свои палатки и в условиях плохой видимости не смогли их найти.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова.

Ранее среди возможных причин гибели называли нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссору между туристами, а также военные испытания и редкую болезнь, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярная истерия». Криминальные версии специалисты не акцентировали, так как в пользу их не было найдено ни одного доказательства.

Гибель тургруппы Дятлова — событие, произошедшее предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. При невыясненных до конца обстоятельствах там погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.