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В Крыму рассказали о снижении цен на авиабилеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Стоимость авиаперелетов в Крым на июль–август нынешнего года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привел министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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По словам министра, снижение составило 15–25%, передает «РИА Новости».

Ранее 11 июля Волченко сообщил, что за десять дней после снятия ограничений на прибытие туристов в Крым приехали 400 тыс. человек. Всего в июле планируется около 1,5 тыс. туристов. Это сопоставимо с показателями 2019 года, отметил министр.

По данным аналитического центра Общенационального союза индустрии гостеприимства, россияне чаще всего этим летом искали информацию об отдыхе в Крыму, в Сочи и на Камчатке.

Кроме того, по словам руководителя представительства гостинично-туристской ассоциации Крыма Валентины Марнопольской, в республике этим летом стало больше туристов, живущих в палатках на диких пляжах.

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