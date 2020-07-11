Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в «коммерциализации» ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья потерпевших по делу о ДТП с участием артиста превратила историю «в коммерческий объект». По его словам, родные Сергея Захарова «рвутся в бой за деньги».

Родственники погибшего отказались от досудебной компенсации, потому что хотят получить деньги по суду, цитирует Пашаева портал Teleprogramma.pro. При этом юрист подчеркнул, что на практике досудебные выплаты всегда выше, чем присужденная компенсация, и «если по-человечески сесть за стол переговоров, то [они] могли бы получить намного больше».

По словам адвоката, семья погибшего рассказывает, что не нуждается в материальных выплатах, однако они «бегали по телеканалам, деньги собирали», передает «Газета.Ру».

10 июля Федеральная палата адвокатов России возбудила дисциплинарные дела против Пашаева и адвоката потерпевших по делу о ДТП Александра Добровинского. Обоих обвинили в нарушении этики. Пашаев назвал заявления о нарушениях бредом и заявил, что его оппонент может «выдумать что угодно» ради хайпа.

6 июля Пашаев рассказал в эфире канала «Россия 1», что за 20 лет практики его трижды лишали адвокатского статуса. По его словам, это всегда происходило «из-за оппонентов» и он готов к четвертому разу.

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения. Потерпевшими по делу проходят брат, вдова и два сына Захарова.