Виктор Майгуров избран главой Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение принято единогласно во время отчетно-выборного собрания в субботу, 11 июля.

Майгуров был единственным кандидатом, передает «РИА Новости».

Предыдущий глава СБР Владимир Драчев сложил полномочия 10 июля. В его обращении говорилось, что это связано с его работой депутатом Госдумы: после принятия поправок в Конституцию ее стало больше и он не может уделять прежнее внимание биатлону.

В начале мая первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что Драчев «вообще не справляется» с обязанностями главы союза и на внеочередных выборах руководителя он намерен поддержать Майгурова.

23 апреля правление СБР заявило о планах провести досрочные выборы нового руководителя.

1 апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса России направили главе СБР Владимиру Драчеву письмо с призывом сложить полномочия. Также документ подписали главы нескольких региональных биатлонных федераций.

Драчева обвинили в том, что он не оправдывает надежды спортсменов и «не только не решает проблемы, но и усугубляет их». Авторы письма отметили, что верят в добрые намерения функционера, но считают, что реализовать их он не в состоянии.

Майгуров — трехкратный чемпион мира по биатлону, лауреат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Ранее был членом правления СБР.