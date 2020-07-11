Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В МЧС сообщили об угрозе обрушения в нижегородском доме после взрыва газа
Мир
В Москве понадеялись на выполнение Турцией обязательств по Святой Софии
Общество
Названа предварительная причина смерти хоккеиста команды «Южный Урал»
Мир
В ходе беспорядков в Белграде пострадали 19 человек
Спорт
Майгуров избран главой Союза биатлонистов

Майгуров избран главой Союза биатлонистов

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Виктор Майгуров избран главой Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение принято единогласно во время отчетно-выборного собрания в субботу, 11 июля.

Быстрые проводы: как Владимир Драчев оставил пост главы СБР
Четырехкратный чемпион мира по биатлону решил сосредоточиться на работе в Госдуме, его место займет Виктор Майгуров

Майгуров был единственным кандидатом, передает «РИА Новости».

Предыдущий глава СБР Владимир Драчев сложил полномочия 10 июля. В его обращении говорилось, что это связано с его работой депутатом Госдумы: после принятия поправок в Конституцию ее стало больше и он не может уделять прежнее внимание биатлону.

В начале мая первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что Драчев «вообще не справляется» с обязанностями главы союза и на внеочередных выборах руководителя он намерен поддержать Майгурова.

23 апреля правление СБР заявило о планах провести досрочные выборы нового руководителя.

1 апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса России направили главе СБР Владимиру Драчеву письмо с призывом сложить полномочия. Также документ подписали главы нескольких региональных биатлонных федераций.

Драчева обвинили в том, что он не оправдывает надежды спортсменов и «не только не решает проблемы, но и усугубляет их». Авторы письма отметили, что верят в добрые намерения функционера, но считают, что реализовать их он не в состоянии.

Майгуров — трехкратный чемпион мира по биатлону, лауреат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Ранее был членом правления СБР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020