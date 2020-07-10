Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России (СБР). Его официальное заявление опубликовано на сайте союза в пятницу, 10 июня.

В документе говорится, что после принятия поправок в Конституцию у Драчева, который является депутатом Госдумы, стало больше работы в парламенте.

«Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон», — пишет он.

Драчев выразил готовность оказывать консультативную помощь своему преемнику и его команде специалистов.

Единственным претендентом на пост главы СБР стал Виктор Майгуров.

В начале мая первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что Драчев «вообще не справляется» с обязанностями главы союза и на внеочередных выборах руководителя он намерен поддержать Майгурова.

23 апреля правление СБР заявило о планах провести досрочные выборы нового руководителя.

1 апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса России направили главе СБР Владимиру Драчеву письмо с призывом сложить полномочия. Также документ подписали главы нескольких региональных биатлонных федераций.

Драчева обвинили в том, что он не оправдывает надежды спортсменов и «не только не решает проблемы, но и усугубляет их». Ему, в частности, поставили в вину недостаточно быстрое решение вопроса о восстановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) и создание «нездоровой и нерабочей» атмосферы в российском биатлоне. В письме говорится, что его авторы признают добрые намерения Драчева, но констатируют, что выполнить их он не может.