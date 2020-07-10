Прямой эфир

Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России (СБР). Его официальное заявление опубликовано на сайте союза в пятницу, 10 июня.

Треть не лишняя: удастся ли Владимиру Драчеву сохранить пост главы СБР
Если дело дойдет до перевыборов, новым боссом российского биатлона, скорее всего, станет Виктор Майгуров

В документе говорится, что после принятия поправок в Конституцию у Драчева, который является депутатом Госдумы, стало больше работы в парламенте.

«Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон», — пишет он.

Драчев выразил готовность оказывать консультативную помощь своему преемнику и его команде специалистов.

Единственным претендентом на пост главы СБР стал Виктор Майгуров.

В начале мая первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что Драчев «вообще не справляется» с обязанностями главы союза и на внеочередных выборах руководителя он намерен поддержать Майгурова.

23 апреля правление СБР заявило о планах провести досрочные выборы нового руководителя.

1 апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса России направили главе СБР Владимиру Драчеву письмо с призывом сложить полномочия. Также документ подписали главы нескольких региональных биатлонных федераций.

Драчева обвинили в том, что он не оправдывает надежды спортсменов и «не только не решает проблемы, но и усугубляет их». Ему, в частности, поставили в вину недостаточно быстрое решение вопроса о восстановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) и создание «нездоровой и нерабочей» атмосферы в российском биатлоне. В письме говорится, что его авторы признают добрые намерения Драчева, но констатируют, что выполнить их он не может.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020