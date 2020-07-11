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Клишас раскритиковал поведение адвокатов по делу Ефремова

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Федеральной палате адвокатов (ФАП) необходимо вспомнить, что адвокатура не должна представлять из себя ток-шоу, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Так сенатор прокомментировал поведение адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют стороны по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Я считаю, что если ФАП этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — заявил Клишас РБК в пятницу, 10 июля.

Также Клишас заявил, что направил свое обращение в ФПА.

Ранее ФПА сообщила, что в отношении Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела о нарушении профессиональной этики.

В конце июня ФПА уже предупреждала и Пашаева, который защищает Ефремова, и Добровинского, представляющего сторону потерпевших, о недопустимом поведении. Так, оба выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну, высказывают суждения, несовместимые со статусом адвоката, и «откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре».

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения. Потерпевшими по делу проходят брат, вдова и два сына Захарова.

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