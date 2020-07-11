Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Мир
В ФРГ заявили об опережении российскими С-500 западных ПВО на 15 лет
Экономика
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции
Сюжет:

Суд США огласит меру наказания для россиянина Никулина 29 сентября

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский суд в конце сентября определит и огласит меру наказания россиянина Евгения Никулина, который был признан виновным в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте федерального суда Северного округа Калифорнии.

Суд пойдет: США решат судьбу Евгения Никулина в марте 2020 года
Жюри присяжных может приговорить «российского хакера» фактически к пожизненному заключению

«Объявление приговора намечено на 29 сентября 2020 года в 14:00 [30 сентября в 00:00 мск] в Сан-Франциско», — говорится в тексте.

10 июля суд присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынес обвинительный вердикт в отношении Никулина. Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что его в ближайшее время планируется обжаловать.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Прага экстрадировала россиянина в Штаты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020