Суд США огласит меру наказания для россиянина Никулина 29 сентября

Американский суд в конце сентября определит и огласит меру наказания россиянина Евгения Никулина, который был признан виновным в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте федерального суда Северного округа Калифорнии.

«Объявление приговора намечено на 29 сентября 2020 года в 14:00 [30 сентября в 00:00 мск] в Сан-Франциско», — говорится в тексте.

10 июля суд присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынес обвинительный вердикт в отношении Никулина. Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что его в ближайшее время планируется обжаловать.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Прага экстрадировала россиянина в Штаты.