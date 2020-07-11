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Украина объяснилась после слов Саакашвили о Грузии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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МИД Украины выступил с обращением к Грузии после слов Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей.

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10 июля украинский посол Тбилиси Игорь Долговбыл снова вызван в МИД Грузии из-за заявлений нынешнего главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который в Facebook подверг сомнению легитимность грузинского правительства и пообещал быть на «передней линии» в Грузии в ходе новых выборов.

МДИ Украины призвал Тбилиси не принимать слова «отдельных политиков» как позицию страны и призвал к сотрудничеству.

«Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства», - говорится в заявлении.

Грузия не раз выражала недовольство и возмущение из-за решения Киева назначить Саакашвили на новый пост. В апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о дефиците доверия к Украине. Кроме того Тбилиси отозвал посла из Киева в знак протеста возвращения Саакашвили в политику.

На родине – в Грузии – в отношении нынешнего главы совета реформ Украины возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно осужден и признан виновным.

Покинул Грузию Михаил Саакашвили в 2013 году и начал политическую деятельность на Украине. Однако вскоре был лишен украинского гражданства и выслан из страны.

После прихода к власти президента Зеленского Саакашвили отдали паспорт и разрешили вернуться. В апреле украинский лидер предложил политику стать вице-премьером и вести переговоры с МВФ. Однако в итоге Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ.

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