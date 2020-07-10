Грузия потребует от Украины объяснений после заявления Саакашвили

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребуют объяснений у Киева после заявлений главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Ранее экс-президент Грузии сообщил в Facebook, что не признает легитимность правительства Грузии, а также будет активным участником парламентских выборов, которые пройдут в стране в конце октября.

В свою очередь Сесиашвили отметил, что подобными заявлениями политик вмешивается во внутренние дела Грузии.

«Он (Саакашвили — Ред.) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины», — цитирует его «РИА Новости» в пятницу, 10 июля.

В мае Саакашвили предрек Грузии голод в случае ссоры с Украиной. По его мнению, Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили и лишили украинского гражданства. В 2019 году Владимир Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.