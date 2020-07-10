Эрдоган назвал сроки подготовительных работ в соборе Святой Софии

На подготовительные работы в соборе Святой Софии (Айя-Софии) для преобразования его в мечеть необходимо порядка шести месяцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что внутри здания есть ряд дефектов, которые необходимо устранить.

«Мы проведем эти работы, чтобы мусульмане и представители других религий пришли и увидели наилучший образец того, как мы бережем наследие предков, и что слухи не соответствуют действительности», — заявил Эрдоган в обращении к нации, запись которого опубликована на странице турецкого лидера в Twitter 10 июля.

Также он призвал мировое сообщество принять решение Турции, а критику в адрес правительства приравнял к нападкам на авторитет страны.

Также во время обращения турецкий лидер сообщил, что поклонение мусульман в мечети начнется с 24 июля. По словам Эрдогана, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов, будет отменено.

Эрдоган подписал указ о превращении музея-собора Святой Софии в мечеть 10 июля.

Против смены его статуса выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этой достопримечательности. В ЮНЕСКО призывали Анкару не делать этого, а впоследствии выразили сожаление о принятом решении.