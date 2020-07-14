Просто убавь воды: Эфиопия и Египет не могут договориться о ГЭС

Конфликт Эфиопии и Египта из-за строительства крупнейшей в Африке гидроэлектростанции на Ниле вышел на новый уровень. В Аддис-Абебе пригрозили в июле начать заполнение водохранилища перед плотиной ГЭС «Хыдасэ», несмотря на возражения Каира. В Египте настаивают на том, что без дополнительных договоренностей этот процесс начинать нельзя, а в противном случае будет нанесен сокрушительный удар по сельскому хозяйству и благосостоянию жителей республики. «Известия» разбирались в подробностях конфликта и реалистичности угроз Эфиопии решить вопрос в одностороннем порядке.

Эпоха «Возрождения»

Многолетний конфликт вокруг строительства ГЭС на реке Голубой Нил, основными участниками которого являются Египет, Эфиопия и Судан, в нынешнем месяце может выйти на новый уровень. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али 7 июля заявил, что страна начнет заполнять водохранилище ГЭС «Хыдасэ» (на амхарском языке означает «Возрождение») в июле, чтобы воспользоваться началом сезона дождей. По его словам, никакого ущерба Египту этот процесс не нанесет. В конце июня о том, что заполнение резервуара начнется в июле, «даже если не будет достигнуто соглашения», предупреждал и глава эфиопского МИДа Геду Андаргачев.

Желание Эфиопии приступить к важнейшему этапу проекта подготовки ГЭС к запуску понятно: страна начала строительство станции еще в 60-х годах прошлого века при императоре Хайле Селассие. Когда государственные средства закончились, деньги собирали все жители страны, для которой завершение строительства будет символом окончания сугубо сельскохозяйственного периода ее жизни, этаким знаком реализации надежд на светлое будущее национальной экономики.

Просто убавь воды Фото: Global Look Press/Gioia Forster/dpa

Заявление эфиопского премьера выглядит ультиматумом для остальных стран, интересы которых затрагивает проект ГЭС (ее полное название — Плотина великого возрождения Эфиопии — Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD). Главным противником односторонних действий Эфиопии выступает расположенный ниже по течению по отношению к построенной уже на 70% ГЭС Египет — там требуют согласовать с ними множество параметров, в том числе сроки заполнения водохранилища (в Каире предполагают, что этот срок должен составлять от семи лет до 21 года, в Аддис-Абебе настаивают на трех-семи годах). Спорным вопросом остается и обязательный для Эфиопии объем пропуска воды через плотину в случае многолетней засухи.

Беспокойство Каира вызывает и отсутствие механизма урегулирования любых противоречий по использованию водных ресурсов между Эфиопией, Египтом и Суданом в будущем. В Аддис-Абебе заявляют, что согласны придерживаться обязательств по «недопущению существенного вреда», однако отказываются от каких-либо соглашений, которые связали бы властям руки в плане эксплуатации ГЭС или строительства новых плотин выше по течению. «У Эфиопии совершенно нет желания подписывать какой-либо документ, который потенциально в будущем может поставить ее в невыгодное положение, — пояснил аналитик Международной кризисной группы Уильям Дэвисон в беседе с Financial Times. — С другой стороны, Египет и Судан хотят настолько детализированный, обязывающий и долгосрочный договор, насколько это возможно».

Как утверждают в египетском министерстве ирригации и водных ресурсов, Эфиопия отказалась детально прописывать все эти вопросы в соглашении. Аддис-Абеба, по версии Каира, собирается в одностороннем порядке эксплуатировать плотину, не принимая во внимание позицию Египта и Судана. «Египет не согласится ни на какие неполные варианты соглашения, которые не учитывают египетские опасения и которые приведут к отсрочке обсуждения спорных вопросов между тремя странами», — отмечается в заявлении ведомства, которое цитирует Egypt Independent.

Просто убавь воды Фото: Global Look Press/Gioia Forster/dpa

Египетские власти настаивают на том, что эксплуатация водохранилища ГЭС, сооружение которой оценивается в $4,6 млрд, приведет к ущербу для сельскохозяйственной отрасли страны. Кроме того, говорят в Египте, отбор воды на территории Эфиопии приведет еще к большему ухудшению ситуации со снабжением водой граждан Арабской Республики: на каждого жителя сейчас приходится порядка 500 куб. м воды в год, притом что согласно международным нормам адекватным считается объем в 1 тыс. кубов. Голубой Нил — важнейший для Египта источник пресной воды, при этом порядка 85% стока Нила идет из Эфиопии.

Попросили помощи ООН

В урегулировании ситуации в прошлом пытались помочь внешние международные игроки, в том числе Соединенные Штаты. После того как переговоры под эгидой США и Всемирного банка в феврале этого года провалились, роль посредника на себя взял Судан — его вопрос распределения воды из Нила (Голубой Нил является его важным притоком) тоже касается напрямую. Впрочем, усилия Хартума тоже мало что дали (очередной раунд консультаций, состоявшийся 9–13 июня, завершился безрезультатно).

«Заполнение резервуара без соглашения может привести противостояние к критической точке, — отмечает Al Jazeera. — Как Египет, так и Эфиопия допускали принятие военных мер для защиты своих интересов, и эксперты опасаются, что провал переговорного процесса может привести к открытому конфликту».

Просто убавь воды Фото: Global Look Press/Gioia Forster/dpa

Очевидно, в попытке предотвратить именно такой сценарий развития событий в Каире решили прибегнуть к помощи Совета Безопасности ООН. На проходившем в конце июня в режиме видеоконференции заседании Совбеза глава египетского МИДа Самет Шукри попросил ООН вмешаться, чтобы избежать конфликта. Он также представил проект резолюции, в которой, в частности, должны быть отражены «глубокая заинтересованность международного сообщества в достижении соглашения по GERD и признание опасности односторонних действий в этом вопросе».

Постпред Эфиопии при ООН Тайе Атскеселасси Амде, впрочем, наотрез отказался решать проблему в таком формате. «Эфиопия не считает, что данный вопрос подлежит обсуждению в Совете Безопасности. Это создаст плохой прецедент и откроет ящик Пандоры. Совет не должен служить форумом для дипломатического давления», — заявил дипломат. После запуска проекта ГЭС позволит обеспечить электричеством «более 65 млн человек, которые сейчас живут в полной темноте», добавил он.

«Обмен любезностями» в ходе заседания Совбеза ООН состоялся всего через несколько дней после саммита Африканского союза, где лидеры Египта, Судана и Эфиопии в целом договорились вернуться к переговорам, направленным на достижение договоренности по GERD. Все 15 членов СБ выразили поддержку усилиям АС, однако каких-то конкретных действий не предприняли.

Пустые угрозы?

Впрочем, обещания Аддис-Абебы вот-вот приступить к заполнению водохранилища могут остаться лишь обещаниями. Как напомнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тарасенко, Эфиопия неоднократно угрожала начать заполнение водохранилища со дня на день, и последней такой датой называлось 1 июля. Этот срок прошел, но работы, судя по всему, не начались. «Ультимативный характер заявлений обусловлен тем, что фактически у Эфиопии есть право на заполнение резервуара, а у остальных сторон нет эффективных рычагов давления» на нее, сказал он. Впрочем, «по сути конфликтуют только Эфиопия и Египет, поскольку Судан скорее поддерживает начало заполнения резервуара», отметил специалист в беседе с «Известиями».

Просто убавь воды Фото: Global Look Press/Gioia Forster/dpa

По оценке Тарасенко, вряд ли Эфиопия пойдет «на какой-то сценарий единоличного решения этой проблемы, потому что издержки могут быть высоки. На стороне Египта — международное сообщество, сопереживающее стране с населением 100 млн человек, населением, которое может побежать во все стороны от будущих гуманитарных проблем». «Будут торговаться до последнего. Сейчас мы видим возобновление переговоров после провала вашингтонского формата, — сказал эксперт. — Египет хочет всеобъемлющего решения, а Эфиопия — минимальных обязательств перед другими державами. Как долго они смогут бодаться, имея такие диаметрально противоположные варианты решения, сказать сложно».

«Будет привлекаться внешний спонсор»

В Москве выступают за поиск взаимоприемлемого варианта решения ситуации с «Возрождением». Например, как сообщили в МИДе после прошедшей 23 июня встречи замминистра Сергея Вершинина с послом Египта в Москве, «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция относительно урегулирования противоречий между Каиром и Аддис-Абебой путем переговоров с учетом интересов всех заинтересованных сторон». Глава российской дипломатии Сергей Лавров в июле заявил: Москва приветствует возобновление консультаций Каира, Аддис-Абебы и Хартума, назвав обнадеживающим тот факт, что «стороны вновь договорились о том, чтобы ускорить контакты по линии профильных министров».

Просто убавь воды Фото: Global Look Press/Wu Huiwo/Xinhua

Как считает Дмитрий Тарасенко, к урегулированию спорных вопросов по GERD «однозначно будет привлекаться какой-то внешний спонсор, возможно африканский». Например, в начале весны Эфиопия в этом плане «смотрела в сторону ЮАР». «Проблема в том, что без внешнего посредника, без третейской стороны пытались договориться с 2011 года. Ничего не вышло, в трехстороннем формате не получается, — указал специалист. — Будут, скорее всего, согласовывать какого-то нового участника, который мог бы быть и посредником, и выступать с какими-то своими инициативами по вариантам решения проблем».