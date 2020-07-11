Вековая грязь: чем Эфиопия напугала жителей Тути

Остров Тути, расположенный в месте слияния Белого и Голубого Нила и окруженный тремя крупнейшими городами Судана, имеет площадь всего в 8 кв. км. Здесь нашлось место лишь для одной деревни, в которой с XV века живут фермеры, рыбаки, гончары и производители кирпича. Всех их кормит река. Однако гигантская плотина, строительство которой начала Эфиопия, может лишить их средств к существованию. Как живется на Тути — в фотогалерее «Известий»