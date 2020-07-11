Вековая грязь: чем Эфиопия напугала жителей Тути

Остров Тути, расположенный в месте слияния Белого и Голубого Нила и окруженный тремя крупнейшими городами Судана, имеет площадь всего в 8 кв. км. Здесь нашлось место лишь для одной деревни, в которой с XV века живут фермеры, рыбаки, гончары и производители кирпича. Всех их кормит река. Однако гигантская плотина, строительство которой начала Эфиопия, может лишить их средств к существованию. Как живется на Тути — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
35-летний Дэвид Плантино — гончар. У него есть своя мастерская, где он на протяжении семи лет занимается производством керамики
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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Он зарабатывает на жизнь, продавая свои творения
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Дэвид собирает ил и глину на берегу Нила, месит ее ногами, подготавливая материал для своих будущих работ. «Я живу благодаря Нилу, его воде и илу, как и большинство окружающих меня людей», — говорит он
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
46-летняя Ибтиссам — жена гончарного мастера Мутасима аль-Жейри. «Наша жизнь зависит от глины Нила, без нее нам нечего будет есть», — подтверждает она
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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin
Питер Маджак — еще один житель так называемой «Деревни гончаров» — тоже обеспокоен строительством плотины. Течение Нила может ослабеть, река обмелеет, материала для работы станет меньше, его будет сложнее добыть
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemr
В деревню перестанут приплывать группы туристов, которым можно выгодно продать что-нибудь экзотическое
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Производство и продажа кирпича из речной глины — еще один вид бизнеса, широко распространенный на Тути
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Здесь существует целая фабрика под открытым небом, на которой ежедневно производятся тысячи кирпичей. Более ста лет назад из этого стройматериала возводились первые здания Хартума, столицы Судана
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
24-летний Заки эль-Дайн поливает речной водой глину, из которой собирается лепить кирпичи
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Земля на Тути очень плодородная — целые поля картофеля, лука, баклажан перемежаются с манговыми и цитрусовыми рощами. Здесь расположено множество ферм, которые поставляют свою продукцию в столицу
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Нил богат не только крокодилами и черепахами, в его водах водится два вида карпа — зубатый и африканский, сом, тигровая рыба и нильский окунь, вес которого может достигать 140 кг
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Доход жителей Тути, чем бы они ни занимались, невелик, живут они скромно. Но вскоре могут лишиться и этого
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Эфиопия обещает начать работы по заполнению своего водохранилища уже в конце июля
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