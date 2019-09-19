Разносторонний треугольник: почему пасти коров в Африке опасно для жизни

Треугольник Илеми — спорная территория, на которую претендуют Кения, Эфиопия и Южный Судан. Местные племена кочевников с древних времен совершают набеги на территории друг друга, отвоевывая пастбища и скот. Конфликты ужесточились и стали более кровопролитными после того, как здесь появилось огнестрельное оружие. Среди местных жителей также распространена кровная месть. Останки воина племени ньянгатом так и лежат на том месте, где недавно произошла кровавая схватка. Ньянгатом напали на представителей племени туркана, чтобы забрать их скот. В итоге было убито трое нападавших и четверо оборонявшихся. От жертв в скором времени остались только кости — здесь очень много диких животных