Разносторонний треугольник: почему пасти коров в Африке опасно для жизни

Треугольник Илеми — спорная территория, на которую претендуют Кения, Эфиопия и Южный Судан. Местные племена кочевников с древних времен совершают набеги на территории друг друга, отвоевывая пастбища и скот. Конфликты ужесточились и стали более кровопролитными после того, как здесь появилось огнестрельное оружие. Среди местных жителей также распространена кровная месть. Останки воина племени ньянгатом так и лежат на том месте, где недавно произошла кровавая схватка. Ньянгатом напали на представителей племени туркана, чтобы забрать их скот. В итоге было убито трое нападавших и четверо оборонявшихся. От жертв в скором времени остались только кости — здесь очень много диких животных
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Основное занятие туркана — кочевое скотоводство и рыболовство. Река Омо — источник множества ценных ресурсов, за доступ к которому местные воины платят своими жизнями
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Туркана, как и другие местные племена, постоянно кочуют в поисках воды и новых пастбищ
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Воины туркана узнали, что их окружают ньянгатом, и готовятся принять бой. Ньянгатом когда-то были самым малочисленным и слабым племенем. Однако они одними из первых овладели огнестрельным оружием и прославились своей жестокостью. Теперь этих воинов опасаются все соседние племена
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Ритуал очищения и молитва перед боем. Один из этапов подготовки — убийство быка, извлечение из его желудка полупереваренной травы и натирание ею тела
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Выпас скота — исключительно мужская работа. Пастбища часто находятся вблизи вражеских территорий, в любой момент надо быть готовым защитить свое стадо. Во время работы пастухи часто участвуют в перестрелках
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Чтобы стать воином, молодому человеку необходимо пройти обряд посвящения. Старейшина должен плюнуть в него коровьей кровью, таким образом он дает свое благословение. Юноша совершает ответный плевок
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Если у тебя нет скота, ты не можешь жениться, так как нечем будет заплатить выкуп за невесту. Одна девушка — это примерно 16 коров и 60 коз
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Молодые воины, решившие создать семью, объединяются в группы и идут в наступление на соседние племена
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
У туркана распространена полигамия, поэтому коров надо добыть много. Кроме того, нужны средства на покупку украшений для всех — женщины этого племени любят носить килограммы бус из бисера и ракушек
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Старики еще помнят те времена, когда основным оружием воина было копье и металлические браслеты
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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Сейчас цена автомата в этих краях — всего четыре коровы
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