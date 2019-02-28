Сборная территория: чем живет Кашмир

Кашмир — спорная территория на северо-западе полуострова Индостан. Мусульмане, индуисты и буддисты относительно мирно сосуществовали на этой земле до 1947 года, когда начался раздел Британской Индии. Первая индо-пакистанская война закончилась в 1949 году разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60% территории оказалось в составе Индии, северная часть, населенная мусульманами, отошла к Пакистану. С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно — государства не могут решить вопрос с границами. За десятилетия конфликта пострадали десятки миллионов людей. В Кашмире часто происходят столкновения между правительственными войсками Индии и проживающими здесь мусульманами, которые поддерживают сепаратистские настроения и радикальные исламистские организации, базирующиеся на территории Пакистана. На фото — похороны мятежников, погибших в столкновениях в Кашмире