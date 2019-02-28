Сборная территория: чем живет Кашмир

Фото: Global Look Press/ZUMA/Pacific Press/Muzamil Mattoo
Кашмир — спорная территория на северо-западе полуострова Индостан. Мусульмане, индуисты и буддисты относительно мирно сосуществовали на этой земле до 1947 года, когда начался раздел Британской Индии. Первая индо-пакистанская война закончилась в 1949 году разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60% территории оказалось в составе Индии, северная часть, населенная мусульманами, отошла к Пакистану. С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно — государства не могут решить вопрос с границами. За десятилетия конфликта пострадали десятки миллионов людей. В Кашмире часто происходят столкновения между правительственными войсками Индии и проживающими здесь мусульманами, которые поддерживают сепаратистские настроения и радикальные исламистские организации, базирующиеся на территории Пакистана. На фото — похороны мятежников, погибших в столкновениях в Кашмире
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Javed Dar
Доминирующими отраслями экономики в штате всегда были сельское хозяйство и туризм. В Кашмире много объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая прежде всего религиозные святыни. На протяжении столетий эта территория использовалась для летнего отдыха индийских властителей
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Waseem Andrabi
Занятие сельским хозяйством обеспечивает средства к существованию большинству населения
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Delhi
Шринагар — летняя столица индийского штата Джамму и Кашмир. Город расположен на озере Дал и своими каналами-улицами напоминает Венецию. Некоторые легенды утверждают, что там расположена могила Иисуса Христа
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Фото: Getty Images/Yawar Nazir
Образование в штате Джамму и Кашмир состоит из начального, среднего, среднеспециального, колледжей и высшего. Есть школы частные и государственные. Посещать учебные заведения дети имеют возможность и в отдаленных деревнях
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Nasir Kachroo
Подавляющее большинство населения Кашмира — мусульмане, Джамму — индуисты
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Фото: Global Look Press/ZUMA/IMAGESLIVE/Muzamil Mattoo
Частые столкновения с индийскими правительственными войсками в Кашмире происходят из-за того, что местные активисты отрицают индийскую власть и требуют независимости или слияния с мусульманским Пакистаном
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Вид из жилого дома после перестрелки между правительственными войсками и боевиками
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Проверка документов во время комендантского часа в Сринагаре
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Уличные волнения, начавшиеся во время похорон мирного жителя Абдулы Кайума, родственники которого сообщили местным СМИ, что он был избит индийской полицией и скончался от полученных ранений в больнице Сринагара
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Фото: Getty Images/Yawar Nazir
Индийский полицейский стреляет по демонстрантам в Кашмире во время столкновений
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Жилой дом, в котором скрывался и был убит командир исламистской группировки
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Фото: Global Look Press/ZUMA//SOPA Images/Idrees Abbas
Кашмирские мусульманки во время молитвы в Шринагаре
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