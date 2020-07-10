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Формат школьных линеек на 1 сентября будет определен во второй половине августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Формат школьных линеек, приуроченных к 1 сентября, будет определен во второй половине августа, исходя из эпидемологической обстановки. Об этом 10 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, в рекомендации об отмене массовых мероприятий в учебных заведениях нет ничего нового. В данной ситуации главное, чтобы процесс обучения был безопасным, добавила она.

Ранее, 4 июля стало известно, что Роспотребнадзор до 2021 года запретил проводить массовые мероприятия для детей в условиях распространения коронавируса. В постановлении ведомства уточняется, что запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».

Отмечается, что правила действуют до 1 января 2021 года.

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По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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