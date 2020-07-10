Формат школьных линеек на 1 сентября будет определен во второй половине августа

Формат школьных линеек, приуроченных к 1 сентября, будет определен во второй половине августа, исходя из эпидемологической обстановки. Об этом 10 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, в рекомендации об отмене массовых мероприятий в учебных заведениях нет ничего нового. В данной ситуации главное, чтобы процесс обучения был безопасным, добавила она.

Ранее, 4 июля стало известно, что Роспотребнадзор до 2021 года запретил проводить массовые мероприятия для детей в условиях распространения коронавируса. В постановлении ведомства уточняется, что запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп, в том числе групповых ячеек, классов, отрядов и т.д., а также «массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций».

Отмечается, что правила действуют до 1 января 2021 года.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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